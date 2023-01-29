Великобританія від початку повномасштабного вторгнення росії надає безпрецедентну допомогу Україні. Газета Telegraph стверджує, що британська армія стурбована тим, що взяла на себе левову частку допомоги у війні проти путіна. Разом з тим, зазначається у статті, високопоставлені джерела в оборонному відомстві вважають, що інші частини британської армії, такі як Королівські військово-повітряні сили і Королівський військово-морський флот, повинні робити більше. Співрозмовники видання зазначили, що передача літаків може статися, коли росія буде вигнана з України, натомість українцям потрібно буде провести місію повітряного контролю, щоб захистити свій повітряний простір.

Також зазначається, що нещодавня передача 14 британських танків Challenger II є ще одним прикладом того, що армія повинна брати на себе більшу частку участі. Британія також готова навчати українців, як ними керувати.

Один з інсайдерів сказав: «Якщо ми серйозно налаштовані на те, щоб Україна перемогла, то ми повинні довести справу до кінця».

Нагадаємо, Британія та ще 10 країн Європи погодили новий потужний пакет військової допомоги Україні.

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