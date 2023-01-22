Друга України Бориса Джонсона помітили у Бучі і Бородянці (відео)

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії, великий друг України Борис Джонсон приїхав у Бучу Київської області.

Як повідомляє низка місцевих Телеграм-каналів, Джонсона помітили в одному з районів міста у супроводі охорони. Він кілька хвилин поспілкувався з українцями, які його впізнали, а потім сів в автівку та поїхав.

Скоріше за все, візит Джонсона в Україну є приватним, адже зараз він не обіймає жодну офіційну посаду.

Втім, президент Зеленський написав у мережі подяку своєму другу.

Крім Бучі Джонсон, за даними Reuters, також відвідав Бородянку.

В той же час в «Укрзалізниці» зазначили, що Джонсон прибув в Україну потягом. Вже вчетверте вагони «УЗ» доставили політика до Києва. Дорогою він «запевнив, що не мав сумнівів у перемозі України ще до того, як це стало загальноєвропейським мейнстрімом, а британці зараз роблять усе можливе, щоб „леопарди“ все ж таки оселилися в українських степах».

Нагадаємо, що Борис Джонсон — великий друг України, який з початку повномасштабного вторгнення активно опікувався питаннями допомоги Україні. Цієї позиції він дотримувався протягом свого перебування на посту премʼєр-міністра Великої Британії та навіть після своєї відставки.

У колонці для WSJ він написав, що війна в Україні може закінчитися тільки з поразкою російського президента володимира путіна. Він наголосив, що українців тероризують ракетами і безпілотниками, і світ не повинен продовжувати лише спостерігати за цим.

13 січня британське видання The Guardian повідомляло, що екс-прем'єр-міністр Великої Британії планує поїздку в Україну, щоб відвідати президента Володимира Зеленського. Водночас офіційної інформації про поїздку не було, а прес-секретар Джонсона відмовився від коментарів.

Мер Києва Віталій Кличко вручив Джонсону нагороду від української столиці — звання почесного громадянина міста Києва.

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