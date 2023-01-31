Для деяких українців запровадили нові правила перетину польського кордону: що важливо знати

Громадяни України, які повертаються до Польщі та мають статус PESEL UKR, повинні під час проходження паспортного контролю повідомити співробітників Прикордонної Варти про в’їзд на територію Польщі у зв’язку з використанням права на тимчасовий захист та щоразу пред’являти електронний документ diia. pl! Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

«Щоб уникнути втрати статусу PESEL UKR у зв’язку із виїздом з території Польщі на термін, менший за 30 днів, іноземець, який повертається до Польщі, повинен повідомити співробітника Прикордонної варти, який здійснює паспортний контроль, про намір в’їхати із використанням права на тимчасовий захист в Польщі та кожного разу пред’являти електронний документ diia. pl (навіть якщо громадянин їде на роботу в Польщу чи з іншою метою, але при цьому він користуватиметься захистом у Польщі)», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що в’їзд на територію Польщі без повідомленні про вищезазначені обставини або без пред’явлення електронного документу diia. pl, може призвести до того, що дані іноземця не будуть включені до реєстрів, на основі яких надається статус PESEL UKR, і який пов'язаний із численними соціальними правами.

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