«Відмовились від Алеї Слави, щоб поховати подружжя поруч»: трагічну історію розповів брат жінки, яка померла після звістки про загибель коханого на війні

Про подвійну трагедію, яка сталась у Кам'янці-Подільському, «ФАКТИ» вже повідомляли. Наприкінці грудня 33-річній Марині Твердохліб повідомили, що її коханий чоловік Андрій, який боронив країну від окупантів, загинув на передовій. Цю звістку вдова не змогла пережити, вона сказала, не уявляє свого майбутнього без того, з ким були разом половину життя. Та через день її серце теж зупинилось. У молодої родини залишилось двоє маленьких дітей. З «ФАКТАМИ» зв’язався брат покійної Іван Слободян та поділився подробицями трагедії, яка не залишила байдужим жодного українця.

— Марина та Андрій познайомились ще у школі, разом вчилися в одному класі до 9 класу. Уже тоді вони подобались один одному, але після школи їх життя розкидало: Андрій поїхав в Одесу на роботу, а Маринка після закінчення ліцею вийшла заміж, — розповідає Іван Слободян. — Згодом чоловік повернувся на батьківщину та пішов працювати на завод «Модуль». А сестра вже на той час розлучилась, познайомилась з іншим хлопцем і вони разом жили, Андрій теж жив з дівчиною. Але, як кажуть, від долі не втечеш. Одного разу на 8 Березня вони зустрілися на дискотеці, згадали їхні почуття та вирішили почати стосунки. Чоловік розійшовся зі своєю дівчиною, а Маринка зі своїм хлопцем. Знаєте, вони між собою були такі схожі. Обидва Скорпіони за знаком зодіаку. Сестра народилась 14 листопада, її коханий — 15 листопада. Вони навіть весілля зробили з 14 на 15 листопада. Прожили сім років, народивши двох доньок.

Андрій з донечками

— Як Андрій Твердохліб опинився в армії?

— У нього виникло бажання піти служити ще до повномасштабного вторгнення, вони з Мариною почали часто сваритись… Зрештою це призвело до того, що сестра зі своїм чоловіком розлучилась. Андрій не переставав з нею спілкуватись, вони себе так поводили, ніби не були в розлуці, адже хотіли бути найкращими батьками для дітей. Потім, коли почалась повномасштабна війна, Андрій часто казав, що може не повернутись, тому що їх відправляли на інший бік, до росіян, щоб там в них виконувати завдання, мінування. Він часто писав Марині, що боїться, страшно, бо багато хлопців вже вбили, його знайомих. Невдовзі Андрія поранило осколками, та його відпустили на два тижні додому. Там він ще захворів на коронавірус та пробув у Кам'янці-Подільському трохи більше. Знаєте, Андрій наче щось передчував. Він весь цей час вдома казав, що не хоче вертатись на передову, бо вже не повернеться, що це останній раз їде. А коли вже виїхав, то подзвонив Марині й сказав, що забув свій оберіг — ладанку святого Миколая.

Марина Твердохліб

— Що вам відомо про загибель військового?

— На другий день після від'їзду Андрій переписувався з Мариною і повідомив, що о першій ночі будуть їхати на завдання і подзвонити він не зможе, а о четвертій ранку вони вже їхали назад до себе на базу і потрапили під обстріл. Чоловік загинув від осколка, який потрапив йому під серце. За кілька годин трагічну звістку повідомили мамі Андрія. Батько його теж там, тільки в іншій стороні Донецької області, йому теж подзвонили та відпустили забрати тіло сина додому. Це було 21 грудня. Сестра дуже переживала і не переставала плакати, і 23 грудня в неї зупинилось серце… Воно її і раніше турбувало.

Андрій загинув від осколка, який потрапив йому під серце

— Що встигла сказати вам сестра незадовго до своєї смерті?

— Марина в останню ніч зі сльозами на очах заявила мені: «Я не зможу жити без нього». Сестру поховали 25 грудня, Андрія ще не встигли тоді привезти. Коли ж домовину доставили додому, його похоронили поруч, мама бійця відмовилась від Алеї Слави, щоб вони разом були.

Поховали воїна поруч із дружиною

— З ким залишаться доньки пари?

— Діти — з мамою Андрія, вона бере опікунство на себе. Родич перед самою смертю купив квартиру та прописав їх, подбавши про їхнє майбутнє.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель в бою українського льотчика-героя, що намагався відвести підбитий літак від села.

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