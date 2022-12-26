«Серце Марини не витримало втрати коханого»: трагедія родини Твердохліб

Про трагедію у сім'ї українського військовослужбовця повідомив голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич. Наступного дня після звістки про загибель на фронті Андрія Твердохліба стало відомо про смерть його дружини Марини. Жінка померла від серцевого нападу, коли дізналася, що чоловік загинув.

«Серце Марини Твердохліб не витримало втрати коханого, — написав у Facebook Михайло Сімашкевич. — Сиротами залишилися двоє дітей».

Марину Твердохліб поховали на Різдво, 25 грудня. Похорон її чоловіка поки не відбувся — загиблого героя ще не привезли із зони бойових дій.

- Ми думали, що їх поховають разом, але поки що ми попрощалися лише з Мариночкою, — розповіла «ФАКТАМ» подруга родини Альона. — У них з Андрієм залишилися дві прекрасні дівчинки — їм 8 та 6 років. Нині вони живуть у батьків Андрія. У своїй сім'ї Андрій був єдиною дитиною, і батьки обожнювали і його, і Марину. Вони мали дуже теплі стосунки.

Андрій та Марина були чудовою парою. До повномасштабної війни ми постійно бачили їх разом. Андрій увесь вільний час проводив зі своїми дівчатками. Коли почалася повномасштабна війна та його мобілізували як офіцера запасу, Марина, звісно, дуже за нього переживала. Рахувала дні до його відпустки, нехай і короткої. Ми бачилися з нею на початку грудня. Випадково зустрілися у маршрутці. Марина розповіла, що чекає на Андрія — у грудні йому якраз мали дати відпустку. Сказала, що він знаходиться у дуже гарячій точці, де далеко не завжди є можливість зарядити телефон. Але за першої ж нагоди Андрій виходить на зв'язок. Ще сказала, що раніше ніж влітку Андрій точно з війни не повернеться, він сам їй так сказав. Але, незважаючи ні на що, вона намагалася вірити у краще. Як і всі ми…

Я була шокована, побачивши два дні тому в соцмережі повідомлення про те, що Андрій загинув. Зателефонувала до нашої з Мариною спільної подруги, а вона сказала: «Маринка теж померла. Коли їй сказали, що Андрій не стало, у неї зупинилося серце». Мені й досі складно усвідомити те, що сталося. Що їх обох більше нема, що дівчатка за два дні втратили обох батьків. Напевно, найменше, що ми можемо зараз для них зробити — це підтримати сім'ю матеріально.

Для всіх бажаючих залишу номер банківської картки мами Марини 5167 8032 2431 8142.

Нагадаємо щемливу історію про мужнього офіцера, життя якого обірвали рашисти.

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