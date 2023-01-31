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Шоу-бізнес

Я знаю, що з ним відбувається: відома телеведуча підтвердила хворобу Олега Винника

15:56 31 січня 2023
Олег Винник

На запитання, чому Олег Винник зник з публічного простору від початку війни та перестав вести соцмережі, відповіла його приятелька — відома теле- і радіоведуча Міла Єрємєєва, яка понад 10 років працює на музичному каналі М1 та знає все про закулісне життя наших зірок. Вона розповіла, що насправді сталося з популярним артистом.

Вона заявила, що знає, чому мовчить Винник. За словами Міли, йому зараз точно не до шоу-бізнесу. Таким чином, телеведуча підтвердила чутки про можливу хворобу артиста.

«Я знаю, що з ним відбувається зараз… Там справа не в якихось патріотичних історіях, ні. Олег — він український артист, він підтримує Україну. Але поки у нього перерва, пов'язана абсолютно зі здоров'ям і всім іншим», — сказала Міла Єрємєєва.

Раніше Олега Винника помітили в Україні. Він разом Романом Недзельським переправляв автомобілі для наших військових.

Також друг артиста настоятель храму Іверської ікони Божої Матері протоієрей Віталій Трач розповів, що Винник проходить лікування.

Фото Олега Винника із соцмереж

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