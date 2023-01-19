«Укрзалізниця» запускає новий потяг, який зв'яже Львів та Харків

«Укрзалізниця», яка восени запустила перший потяг з Києва до звільненого Херсона, розширює мережу залізничного сполучення для жителів північного Полісся та Волині.

В компанії повідомили про призначення нового потягу № 114/113 Львів — Харків.

З 1 лютого по непарних числах поїзд вирушатиме зі Львова о 18:06 через Червоноград, Ковель, Вараш, Сарни, Житомир та інші станції, прибуваючи до столиці о 09:28. Прибуття до Харкова через Ворожбу та Суми — о 19:15.

Зворотно по непарних числах з 3 лютого рейс відправлятиметься з Харкова о 06:52, надаючи жителям Харкова, Сум та інших міст ранкове сполучення з Києвом. Зі столиці о 16:00 поїзд рушає до Житомира, й далі через Полісся з прибуттям до Львова о 07:04.

«Таким чином, жителі північного Полісся та Волині отримають не лише нове сполучення з Сумами, Харковом та іншими містами, а ще й щоденний поїзд до Львова та Києва, оскільки розклад руху нового поїзда № 114/113 між Львовом та Києвом такий самий, як й у раніше призначеного поїзда № 131/132 Львів — Дніпро. Нагадуємо, обидва поїзди курсують через день», — зазначили в «УЗ».

Раніше в компанії повідомляли про призначення швидкісного Інтерсіті+ № 730/729 Київ — Черкаси. З Києва поїзд відправлятиметься з 20 січня щоденно, крім вівторків, о 17:50, і прибуватиме до Черкас о 21:07. Зворотно, з Черкас, поїзд відправлятиметься з 21 січня щоденно, крім серед, о 6:33 і прибуватиме до Києва о 9:39.

Також відновлено сполучення з Румунією.

Раніше були названі країни ЄС, куди українці мають змогу доїхати потягами.

Фото зі сторінки «УЗ» у соцмережах

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