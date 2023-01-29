«Укрзалізниця» змінила правила продажу квитків: що важливо знати

В «Укрзалізниці», де раніше повідомляли про запуск нового потягу зі Льводу до Харкова з 1 лютого, запровадили зміни процедури купівлі квитків, або запобігти спекуляціям.

В компанії зазначили, що з 28 січня всі квитки, які повернули пасажири, з'являтимуться у системі продажу чітко за один день до дати поїздки, та нагадали, що відкриття продажу квитків на потяги розпочинається о 08:00 рівно за 20 днів до поїздки.

«Якщо ви не встигли придбати квиток за 20 днів, наразі не потрібно за ними „полювати“ чи звертатися до „перекупників“. Квитки, які будуть здаватися день у день, повертатимуться в систему не пізніше, ніж за 30 хв після здачі», — додали в «УЗ».

В компанії також нагадали, що для унеможливлення перепродаж квитків на найбільш ажіотажні міжнародні рейси (зокрема, № 67/68 Київ — Варшава — Київ) їхню купівлю перевели виключно в онлайн-канали (застосунок, чат-бот і офіційний сайт «УЗ»), обмеживши кількість: не більше, ніж чотири в одні руки.

Нагадаємо, що наразі Україна має пряме залізничне сполучення з Польщею, Чехією, Австрією, Словаччиною, Угорщиною та Молдовою.

Фото «УЗ»

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