Ще 10 тисяч українських сімей отримають безкоштовні набори для немовлят: які умови та як подати заявку

В Україні стартувала третя хвиля благодійного проєкту від фонду BGV Charity Fund за підтримки німецьких партнерів — молоді батьки безкоштовно зможуть отримати бебі-бокси.

Як повідомляє «Соціальна інформаційна платформа», пакунок малюка складається зі спеціалізованих дитячих товарів: дитячий одяг (боді, «чоловічки», шкарпетки), підгузки, засоби для догляду за шкірою, засоби гігієни, іграшки, побутова хімія тощо.

В рамках третьої хвилі проєкту передбачено передати 10 тисяч таких наборів на загальну суму понад 1 млн євро.

Таку допомогу може отримати сім’я новонародженої дитини з будь-якого населеного пункту України, окрім тимчасово окупованих. Вік дитини на момент подачі заявки — не старше двох місяців. Для отримання пакунку малюка потрібно заповнити онлайн-заявку на сайті фонду.

При реєстрації потрібно вказати інформацію про дитину та одного з батьків, дані для відправки набору «Новою поштою», а також додати фото чи скановані копії свідоцтва про народження дитини, паспорта чи ID-картки одного з батьків, а також ІПН (ідентифікаційного коду).

Після заповнення та надсилання заявки обов’язково потрібно її підтвердити — для цього на вказану електронну пошту надійде спеціальний лист. Пакунок малюка мають надіслати протягом кількох тижнів.

У фонді зазначають, що допомогу зможуть отримати лише батько або мати дитини відповідно до свідоцтва про народження, — набір третім особам не видається.

Раніше у Мінсоцполітики нагадували, що молоді батьки можуть отримати не лише бебі-бокси, а й грошову допомогу.

Фото з сайту https://bgvfund.org

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