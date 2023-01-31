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Спорт

Перший в історії: «Шахтар» підписав контракт із футболістом із Південної Америки (фото)

14:36 31 січня 2023
Кевін Келсі

Донецький «Шахтар», який повернув скандального ексфутболіста збірної України Ярослава Ракицького, підписав контракт із 18-річним нападником Кевіном Келсі.

Як повідомляє офіційний сайт донецького клубу, юний венесуелец став гравцем «гірників» до 2028 року. Щоправда, приєднатися до своєї нової команди форвард поки що не зможе, оскільки у складі молодіжної збірної Венесуели виступає на чемпіонаті Південної Америки (U20).

Келсі є вихованцем клубу «Мінерос», в основній команді якого з 2021 року провів 31 матч у чемпіонаті Венесуели та забив 5 м'ячів. У перший день 2023-го Кевін перейшов до уругвайського «Бостон Рівер», але, не провівши жодного матчу за клуб із Монтевідео, в останній день трансферного вікна став гравцем «Шахтаря».

Додамо, що Келсі став першим легіонером із Венесуели в історії «Шахтаря». Раніше з його співвітчизників у чемпіонаті України виступав лише колега по амплуа Ерік Рамірес, але без особливого успіху — зігравши за «Динамо» лише 7 матчів (1 гол), форвард минулого літа благополучно пішов у оренду до братиславського «Слована».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український чемпіон Європи Сергій Кривцов продовжить кар'єру в клубі Девіда Бекхема.

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