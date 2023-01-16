«Шахтар» повернув скандального ексфутболіста збірної України (фото, відео)

Один з лідерів чемпіонату України донецький «Шахтар», у якого попереду матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького «Ренна», оголосив на офіційному сайті про повернення легенди клубу 33-річного захисника Ярослава Ракицького. Ексфутболіст збірної України, який вже тренується з командою Ігора Йовічевича в Туреччині, перейшов до лав «помаранчево-чорних» на правах вільного агента та підписав контракт до кінця сезону.

«Завжди мріяв повернутися до «Шахтаря», — цитує Ярослава Ракицького, який гратиме під 44-м номером, офіційний сайт клубу. — Я люблю цей клуб, і моє серце належить лише «Шахтарю». Де б я не грав, відданий цьому клубу. Як мене зустріли хлопці? Добре. Потрібно ще познайомитися з усіма. Сподіваюся, допоможу їм.

Я розмовляв з Даріо Срною, учора говорив з тренером — ми один одного зрозуміли. Все залежить від мене. Не зважаючи на вік, 33 роки, я досі молодий і докладатиму зусиль, нав'язуватиму тренеру свою кандидатуру, щоб потрапляти до стартового складу".

Нагадаємо, що Ярослав Ракицький — вихованець «Шахтаря», який у 2009—2019 роках провів за команду 326 матчів, забив 14 м'ячів та завоював 19 трофеїв.

2019-го захисник перейшов до російського «Зеніта», що викликало обурення серед уболівальників. У футболці команди із Санкт-Петербурга українець тричі став чемпіоном росії, раз — володарем Кубка та двічі — Суперкубка країни-агресора. Через кілька днів після повномасштабного нападу російських військ на Україну Ракицький розірвав контракт із «Зенітом», який вказав причиною розлучення з гравцем «важку сімейну ситуацію».

Першу частину поточного сезону футболіст, в активі якого 54 поєдинки та п'ять м'ячів у складі збірної України (2019-го він попрощався з національною командою «через політику»), провів у турецькому клубі «Адана Демірспор».

Партнери з "Шахтаря" тепло зустріли легенду клубу

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» продав Михайла Мудрика в «Челсі» за 100 мільйонів євро.

Фото ФК «Шахтар»

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