Пригоди 70-річного мільйонера: Грему Вілдіну знов загрожує в’язниця

Мільйонеру, який незаконно побудував «печеру кращого чоловіка Британії», знову загрожує в’язниця, оскільки закінчився останній термін, встановлений судом. 70-річний бухгалтер Грем Вілдін побудував величезну прибудову площею 10 000 квадратних футів (929 м кв) позаду свого будинку в Сайренсестері, графство Глостершир, у 2014 році, не звертаючись за дозволом на будівництво, повідомляє Daily Mail.

Розважальний комплекс оснащений власним баром, боулінгом, кінотеатром і навіть зоною казино.

Але в серпні минулого року пана Вілдіна посадили за ґрати за невиконання судового наказу про виведення будівлі з експлуатації. Йому дали 18 тижнів з дати його звільнення з в'язниці, щоб виконати попередній наказ суду. Цей термін минув 27 січня.

За підрахунками самого пана Вілдіна знищення «чоловічої печери» буде коштувати приблизно 720 000 фунтів стерлінгів.

Незважаючи на те, що на початку цього місяця біля його володіння було помічено декілька фургонів для перевезення, пану Вілдіну загрожує друге ув’язнення, якщо він повністю не розбере свою «печеру».

Представник районної ради Форест-оф-Дін сказав: «Це тривала юридична справа, і рада продовжуватиме її розгляд».

До пана Вілдіна звернулися за коментарем журналісти, але поки Daily Mail не отримав його.

Сусіди бухгалтера у відставці з захопленням спостерігають за перебігом подій, жваво коментуючи це у місцевих соцмережах.

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