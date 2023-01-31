Жовток злегка сплющений: як швидко перевірити свіжість яєць

Свіжі яйця — основа не тільки вдалих страв, але й здоров'я. Питанням їхньої свіжості переймається чи не кожна господиня. Запах сірководню вже є надзвичайно чітким сигналом того, що воно зіпсоване і його категорично не можна вживати в їжу. Існують і більш тонкі ознаки того, що яйця несвіжі, пише видання dziennikbaltycki.

«Варене яйце крутиться, коли його перевертають, а сире — ні, це всі знають. Але не кожен здогадається, що старе яйце після варіння крутиться менш інтенсивно, оскільки „збитий“ вміст яйця рухається інакше. Перевірити свіжість яйця можна, поклавши його у склянку з водою. Якщо воно лежить плазом на дні — повітряна камера невелика, а значить, вона свіжа, якщо підіймається догори — краще зварити або використати для запікання. А якщо спливе на поверхню? Необов'язково викидати таке яйце відразу, але не рекомендую його варити некруто», — пояснюють виданню експерти Вроцлавського університету природничих наук.

Яйце, яке вже розбите на сковороді або розбите в миску, також можна перевірити. Несвіже яйце можна розпізнати за зовнішнім виглядом. Старе яйце характеризується розлитим білком, жовток може бути злегка сплющеним і розташованим ближче до краю, а не рівномірно посередині.

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