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Суспільство та люди

Киян попередили про нові спецперепустки для комендантської години

17:25 31 січня 2023
Спецперепустки

Від лютого в Києві вводяться перепустки нового формату на авто для пересування містом під час комендантської години. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

«Замінити старі перепустки на нові можна з 1.02 по 15.02 лютого в комендатурі столиці», — йдеться у повідомленні.

«Ми оновлюємо систему, щоб перепустками на транспортні засоби користувалися лише особи, які відносяться до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади. Мешканцям та гостям міста Києва наполегливо рекомендуємо дотримуватися правил комендантської години, які доводяться через комунальні засоби масової інформації, об’яви в громадському транспорті та повідомлення на дошках об’яв», — заявив Комендант міста Київ, генерал-майор Віктор Плахтій.

Як писали «ФАКТИ», днями у Миколаєві винесли вирок військовому, який вбив чоловіка за порушення комендантської години.

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