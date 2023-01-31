Король Чарльз ІІІ, можливо, збирається порушити своє мовчання про принца Гаррі, готуючись дати знакове інтерв'ю BBC, повідомляє Mirror.

Помічники короля обговорюють те, що монарх використає цю можливість, щоб викласти свою версію подій після низки провокаційних заяв у мемуарах його сина «Запасний» і документальному фільмі Netflix з дружиною Меган. Якщо палац погодиться на інтерв'ю, Чарльз зможе розставити всі крапки над «і» у драмі навколо «мегзиту», в якій 38-річний Гаррі і 41-річна Меган відійшли від виконання обов’язків членів королівської сім'ї.

Сам Чарльз, принц Вільям і його дружина Кейт зберігають гідне мовчання після потоку сенсаційних заяв. Вони включають заяви Гаррі про фізичні бійки між ним і братом Вільямом, сварку між Меган і Кейт через сукні квіткарки і непрості стосунки принців з королевою-консортом Каміллою.

Боси ВВС хочуть, щоб король зняв на камеру матеріал про своє життя і свої плани як монарха, який увійшов би до репортажу про святкування його коронації 6 травня. І керівництво каналу могло б залучити до розмови ветерана телерадіомовлення, 78-річного Джонатана Дімблбі, давнього друга Чарльза.

Стверджується, що помічники палацу занепокоєні лінією запитань. Але джерела стверджують, що монарх обмірковує пропозицію про інтерв'ю.

Інсайдер сказав: «Плани щодо висвітлення коронації на ВВС вже розроблені і запущені, в тому числі і репортаж про монарха. Навіть один невеликий коментар про Гаррі та Меган може стати світовою новиною. Це також може викликати реакцію Гаррі, яка буде непередбачуваною, як і багато чого іншого. Все дуже делікатно».

Чарльз може взагалі відмовитися від інтерв'ю перед коронацією і замість цього випустити власний відеозапис для використання ЗМІ.

Джерело додало: «У сім'ї залишається можливість просто підготувати коронаційну промову або контент, який вони знімають і надають. Це дозволить контролювати те, що буде сказано».

Нагадаємо, опубліковано свіжий рейтинг популярності членів британської королівської родини.

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