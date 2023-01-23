Коронація Чарльза: Меган Маркл та принца Гаррі на балкон Букінгемського палацу не пустять

У неділю, 22 січня, Букінгемський палац офіційно оприлюднив інформацію про те, як проходитиме коронація Чарльза III та його дружини Камілли. Як уже повідомляли «ФАКТИ», ця важлива подія у житті Великобританії запланована на 6 травня.

Тепер стало відомо, що святкування триватиме три дні. У суботу, 6 травня, пройде сама коронація. За традицією її проведуть у Вестмінстерському абатстві у Лондоні. Наступного дня, 7 травня, на підданих Його Величності чекають грандіозний концерт у Віндзорському замку та яскраве світлове шоу з використанням новітніх лазерних технологій. Понеділок, 8 травня, вирішено оголосити додатковим вихідним. Його використовують не лише для народних гулянь, а і як День допомоги — британців агітуватимуть активніше брати участь у різноманітних благодійних заходах та залучатимуть до волонтерської роботи.

Підтвердилася інформація про те, що Чарльз III вирішив у чотири рази скоротити кількість гостей на коронації порівняно з тим, скільки їх було, коли церемонія влаштовувалась для його матері — Єлизавети II. У червні 1953 року Букінгемський палац запросив 8 тисяч людей. Через 70 років запрошення отримають не більше 2200 осіб. Пояснюється це двома причинами — бажанням скоротити витрати на урочистості та обмеженими можливостями Вестмінстерського абатства. Головний собор не може вмістити більше.

Щодо фінансового питання, то коронація Єлизавети коштувала скарбниці 18,8 мільйона фунтів з урахуванням індексу інфляції (близько 21 мільйона доларів). Її старший син хоче, щоб його сходження на престол коштувало втричі менше.

У зв'язку з цим скоротять не лише кількість гостей, а й час церемонії. Планується, що вона йтиме не понад годину. Коронація Єлизавети тривала три години.

Зараз Чарльз, його старший син Вільям, а також їхні секретарі та радники зайняті переписуванням тексту присяг, які повинні дати Його Величність, королева-консорт та інші члени королівської родини. До речі, більшість чоловіків, за винятком самого Чарльза та Вільяма, будуть позбавлені необхідності присягати. Насамперед це було обов'язковою умовою.

Після завершення коронації король і гості пройдуть до Букінгемського палацу. Там Чарльз, Камілла та інші члени королівської родини вийдуть за старою традицією на балкон до підданих.

Поки що офіційно не повідомляється, чи буде запрошений на коронацію принц Гаррі з дружиною та дітьми. Однак усі британські ЗМІ з посиланням на свої джерела у Букінгемському палаці стверджують — навіть якщо Сассекси прилетять до Лондона у ці травневі дні, на балкон їх не пустять.

Так було і під час святкування Платинового ювілею Єлизавети ІІ на початку червня минулого року. Однак Гаррі та Меган навряд чи захочуть знову випробувати приниження такого роду. До того ж 6 травня їхньому сину Арчі виповнюється чотири роки. І Меган чудово розуміє, що своїм сімейним святом їй не вдасться затьмарити коронацію свекра. У 2022 році вона в цьому переконалася — 4 червня малюку Лілібет виповнився рік, але вся увага ЗМІ була прикута до ювілею королеви.

Чесно кажучи, відсутність Сассексів на коронації позбавить Чарльза, Каміллу і Вільяма від зайвого головного болю. Гаррі зі своїми мемуарами неабияк зіпсував настрій родичам.

Хто братиме участь у концерті 7 травня, поки що не повідомляється. Очевидно, йде погодження з артистами. З досвіду минулих років у подібних шоу з радістю погоджувалися співати зірки першої величини — Брайан Мей, Том Джонс, Род Стюарт, Дайана Росс та інші.

Ймовірно, Чарльз захоче, щоб програма включала не лише музичні номери. Відомо, що Його Величність є шанувальником театру і, зокрема, творчості Шекспіра. Тому, як пишуть британські газети, слід очікувати появи на сцені драматичних акторів та читців.

Концерт транслюватиме у прямому ефірі BBC.

І тепер кілька слів про народні гуляння. Масові святкування із застіллям можуть влаштовувати мешканці окремих вулиць, кварталів, цілих сіл та невеликих містечок. Але організатори зобов'язані подавати заявки заздалегідь і чекати на дозвіл поліції. Це пояснюється необхідністю перекриття вулиць, де відбуватимуться гуляння.

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