Українці не зможуть купувати цигарки та алкоголь за готівку: у Зеленського вигадали, як боротися з контрафактом та контрабандою

В рамках податкової реформи, яку зараз розробляють в Офісі президента, обговорюється повне переведення розрахунків за підакцизні товари в безготівковий формат. Про це заявив заступник голови ОП Ростислав Шурма під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

За його словами, як один із компенсаторів для бюджету в межах проєкту податкової реформи передбачено підвищення оподаткування шкідливого споживання, наприклад — тютюн, алкоголь і викопне паливо. Ставки планують підвести «до середньоєвропейських рівнів».

Важливим питанням постає адміністрування цих податків, зазначив він, адже частка нелегального обігу тютюнових виробів досягає 30%, а для лікеро-горілчаної продукції ця цифра може бути ще вищою.

«І це дуже велика проблема», — додав Шурма та зазначив, що для протидії цій проблемі плануються дві фундаментальні зміни в адмініструванні податків.

«Перше — це електронний акциз», — пояснює він. Таким чином, на пачку цигарок чи пляшку алкоголю наноситься унікальний QR-код, який дозволить споживачеві відслідковувати, де продукція була вироблена, де зберігалася тощо. Натомість «традиційні» акцизні марки, які клеяться на пакування, можна підробити чи передрукувати.

«Другий концепт — щоб вся ця система запрацювала, це переведення розрахунків за підакцизні товари виключно в безготівковій формат, тобто в оплату картою», — заявив Шурма та уточнив, що ідея ще обговорюється і рішення поки не ухвалено.

Раніше «ФАКТИ» розповіли про усі подробиці антитютюнового закону.

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