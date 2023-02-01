Лежить у реанімації: у російського артиста Ігоря Ніколаєва інфаркт

Вранці 31 січня стало відомо про екстрену госпіталізацію 63-річного російського співака Ігоря Ніколаєва з підозрою на інфаркт. За даними російських телеграм-каналів, лікарі підтвердили діагноз. Погано виконавцю хіта «Вип'ємо за любов» стало ввечері 30 січня. О 5 ранку йому викликали швидку в заміський будинок через проблеми із серцем. Тоді медики виявили в Ніколаєва нестабільну стенокардію.

Спочатку співака привезли в лікарню в Красногорську, а потім перевезли в столичну клініку. Наразі Ніколаєв перебуває в блоці інтенсивної терапії, де його обстежують. За інформацією джерел, Ніколаєв перебуває у важкому стані. Інших подробиць госпіталізації поки немає.

У 2020 році у Ігор Ніколаєв провів майже три тижні в лікарні з пневмонією. У артиста було сильне ураження легенів. Тоді Ксенія Собчак спровокувала чутки, що артист міг заразитися коронавірусною інфекцією на вечірці на честь дня народження сестри Ігоря Крутого.

Нагадаємо, у грудні минулого року росіяни накинулися на Орбакайте та Ніколаєва через жовто-блакитну символіку під час новорічного концерту, проте на хейт вони не відреагували. Сам Ніколаєв публічних заяв про війну в Україні не робив.

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