Росіяни накинулися на Орбакайте та Ніколаєва через жовто-блакитну символіку під час новорічного концерту

Російські артисти Ігор Ніколаєв та Крістіна Орбакайте, мати якої Алла Пугачова засудила війну проти України, нарвалися на жорстку критику в росЗМІ. На новорічному концерті центрального пропагандистського телеканалу співаки виступили дуетом. Крістіна обрала яскраву лимонно-жовту сукню, а Ігор вийшов на сцену в синьому жакеті. В образах артистів пропагандисти побачили українську символіку, кольори національного прапора, та спалахнули люттю.

У виданнях з’явилися заголовки: «Орбакайте і Ніколаєв розлютили росіян, вийшовши на сцену в синьо-жовтому одязі». В тексті пишуть, що Орбакайте викликає багато запитань через своє мовчання щодо війни та підтримку зіркової матері. Від’їзд Алли Борисівни до Ізраїлю називають образою росіян.

«Старша донька підтримала маму, але, як і раніше, заробляє на вітчизняній сцені, хоч і попит на неї сильно впав. А днями Орбакайте розлютила росіян, з'явившись на одній сцені з Ніколаєвим у кольорах українського прапора, вона вбралася в лимонну сукню, він — у синій костюм, і, виконуючи пісню Пугачової „Осенний поцелуй“, пара встала поруч так, що дует відтінків їхнього одягу нагадав телеглядачам державний символ Незалежної», — йдеться в тексті.

Варто зазначити, що ні Орбакайте, ні Ніколаєв на хейт не відреагували.

Раніше Крістіну розкритикували за те, що не приїхала на похорон друга родини Бориса Моїсеєва.

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