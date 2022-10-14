«Російський військовий Собчак, та пішла ти»: грузини потужно відповіли росіянці після її скандалу в ресторані

У Грузії потужно відповіли Ксенії Собчак, яка влаштувала скандал в одному з ресторанів у Тбілісі та звинуватила власника у нацизмі. Грузини записали відео, в якому доступно пояснили їй, чому вони підтримують Україну, і нагадали, що саме росія окупувала території Грузії та України, а громадяни рф, яка розв'язала війну в Україні, тепер ховаються від мобілізації в різних країнах.

«Ставити питання руба, чи правильно виділяти росіян за національною ознакою в Грузії, де ви підозрювали нацизм, апріорі не вірно. Ми не виділяємо росіян як націю. Ми ставимося до них як до громадян стани, яка окупувала частину нашої країни, нашої Батьківщини. А країна, це насамперед люди. У моїй країні співіснують моя бабуся, яка біженка у своїй країні, з милості росії, і біженці з росії. Кожна імперія приречена на крах. А Грузія існувала, існує та існуватиме так само, як і Україна. Незважаючи на ваші попутки. Слава Грузії! Слава Україні! Слава героям!», — каже жінка на відео.

Також грузини підкреслюють, що росія — це сусід-терорист, який вбиває і грабує, і посилають Ксенію за російським кораблем.

«Не треба дивуватися „Слава Україні!“ у Грузії. Це нормально. Тому що росія для нас — окупант, а Україна — країна, яка бореться за свободу. Тому, російський військовий Собчак, пішла ти!», — кажуть учасники флешмобу.

Нагадаємо, Ксенію Собчак у Грузії не пустили до ресторану Dedaena Bar у Тбілісі. Власник закладу ввів для відвідувачів спеціальне анкетування — кожна російська має погодитися з тим, що Путін — диктатор та запевнити, що не голосував за нього, а також засудити війну в Україні та окупацію українських та грузинських територій. Собчак ці правила обурили.

Раніше Тіна Кароль красномовно надіслала Собчак у відповідь на її чергову брехню.

А Маша Єфросиніна звинуватила пропагандистку в жадібності та лицемірстві.

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