США звинувачують країну-терористку в недотриманні зобов'язань за спільною ядерною угодою. Кремль поки що відмовчується від звинувачень. На думку США, рф не виконує своїх зобов'язань за ядерним договором New START. У заяві Державного департаменту США, опублікованій 31 січня, йдеться про те, що росія не дозволяє проводити інспекції на своїй території, як це передбачено договором. Крім того, були скасовані переговори з контролю над озброєннями, пише CNN.

«Це загрожує життєздатності американсько-російського контролю над ядерними озброєннями. росія повинна знову дозволити інспекції в країні і повернутися до двосторонніх переговорів з контролю над озброєннями, узгоджених у New START. Уряд у Вашингтоні все ще був готовий працювати з росією над повною імплементацією договору. Російська заява зараз недоступна», — пише видання

Договір про СНО-3, або New START, був підписаний президентами США Бараком Обамою і росії дмитром медведєвим в 2010 році і був розрахований на 10 років. У 2021 році країни подовжили дію договору ще на 5 років — до 2026 року. Він є єдиною угодою про ядерне роззброєння між США і росією, що залишилася в силі. Він зобов'язує обидві країни скоротити свої ядерні боєголовки максимум до 1550 одиниць кожна. Однак Вашингтон наразі не звинувачує Москву в тому, що вона збільшила кількість ядерних боєголовок понад дозволену межу.

У листопаді минулого року росія скасувала заплановані переговори з контролю над озброєннями зі США в розпал війни в Україні. Міністерство закордонних справ росії обґрунтувало це рішення «ворожістю» з боку США. У серпні Москва вже оголосила, що призупинить американські інспекції на своїх військових об'єктах в рамках New START. Російський уряд звинуватив США у перешкоджанні російським інспекторам, що уряд у Вашингтоні відкидає. Агресивна війна росії проти України довела відносини між Вашингтоном і Москвою до нового мінімуму.

Нагадаємо, Польща та Литва хочуть запровадити санкції проти ядерного сектору росії.

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