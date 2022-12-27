Ризик застосування росією ядерної зброї зріс: розвідка Данії назвала причину

Данська розвідка попереджає, що непорозуміння всередині російської армії може призвести до ескалації війни. У новій доповіді данська розвідувальна служба оборони FE окреслює червоні лінії для президента росії володимира путіна щодо застосування тактичної ядерної зброї, повідомляє Expressen.

«Війна йде не так, як планував путін, і останнім часом Україна відтісняє російські війська, а не навпаки. Якщо Україна продовжить відвойовувати великі ділянки анексованої території, такі як Крим або Донбас, то росія може розглядати це як крок проти «основних інтересів країни» — або навіть проти самого її існування, — зазначає FE. — Якщо це станеться, існує ризик того, що росія дійде висновку, що лише застосування ядерної зброї зможе запобігти неприйнятній російській поразці«

FE також стверджує, що росія, ймовірно, відчує подібну загрозу для країни, якщо відчує, що НАТО занадто втягується у війну. Де проходить ця межа для росії, ніхто не знає — але розвідка підвищує ризик того, що хтось нижчий в російській ієрархії може неправильно зрозуміти і надмірно відреагувати на будь-яку військову діяльність країни НАТО. Таке непорозуміння може призвести до «ескалації кризи».

Том Рьосет, доцент кафедри розвідки Норвезького університету оборони, однак, вважає, що поріг застосування путіним ядерної зброї є вищим.

«Особисто я думаю, що у росії трохи вищий поріг застосування тактичної ядерної зброї в Україні. Крім усього іншого, я думаю, що Крим має особливе значення для росії, а не ототожнення анексованих територій в Україні», — сказав він в інтерв'ю Dagbladet.

Нагадаємо аналіз данської розвідки щодо ядерних погроз путіна Швеції та Фінляндії.

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