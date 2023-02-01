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«Дивіться уважно!»: Надя Дорофєєва вирішила допомогти у пошуках зниклих дітей

15:26 1 лютого 2023
Співачка

Відома українська співачка Надя Дорофєєва, чиє життя дуже змінилося з початком великої війни, знайшла нове покликання — вона стала амбасадоркою служби розшуку дітей («Магнолія») і залучає свою Instagram-аудиторію до пошуків зниклих.

У новому дописі на сторінці зірка зазначила, що ділитиметься історіями зниклих дітей та успішними результатами пошуку, а також викладатиме поради спеціалістів, як запобігти зникненню дитини.

«Саме ваші уважні погляди на фото зниклих дітей можуть допомогти „Службі розшуку дітей“ і батькам знайти загублених дітей. Я пам’ятаю „Магнолію“ ще з дитинства — і навіть не можу осягнути, скільки добрих справ вони зробили за 20 років і продовжують робити під час війни. Тому відсьогодні моя Instagram-сторінка стане платформою для допомоги у пошуку загублених дітей», — написала Надя.

Фоловери співачки натхненно підтримали її починання, назвавши його надважливим, особливо в нинішніх непростих умовах.

Нагадаємо, наприкінці року виконавиця відверто зізналася в соцмережах, що мала аполітичну позицію, і пожалкувала про свої інфантилізм та безвідповідальність.

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