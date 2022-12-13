Була безвідповідальною: Надя Дорофєєва пошкодувала про роботу в росії

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка раніше розповіла про зміни в житті, шкодує про свою аполітичну позицію, інфантилізм та безвідповідальність. Про це вона заявила в соцмережах і пояснила свою позицію.

Надя каже, що від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого вона кардинально змінила думку та зробила для себе остаточні висновки. Артистка шкодує, що працювала на російському ринку. Але каже, що не від неї то залежало.

«Побачила шматочок влога про російські серіали і фільми, які ми раніше дивилися, а ля кадети, няня віка тощо. В одному з них 4 роки назад грала пісня „Время и Стекло“. Мене дуже тригернуло і взагалі тригерить ця тема, і я хочу поговорити. Ніякого скандалу зараз не сталося, і про те, що моя пісня там грає, я не знала, бо я, як артист, не контролюю і частіше за все не в курсі таких речей, але це неважливо, це мене не виправдовує і це нічого не змінює», — написала Дорофєєва в Інстаграм.

Тепер вона вважає, що бути аполітичним — це безвідповідально в тих умовах, що скалися.

«За цей рік я усвідомила три речі: 1. росія — країна-злочинець, яка порушує права українців не 9 місяців, не 8 років, а сторіччя поспіль. 2. Мистецтво не буває аполітичним. 3. Мені прикро, що я в будь якій формі коли-небудь співпрацювала з їхнім ринком і не розуміла, що співпрацюю зі злом. Мені шкода, що я не осягнула всього цього раніше», — пожалкувала Надя.

В коментарях її підтримали відомі колеги, шанувальники.

Нагадаємо, нещодавно Дорофєєва випустила чуттєвий кліп «У твоїй душі», в якому показала зруйнований будинок в селі Горенка та зруйновані дитячі мрії.

Фото Instagram.com/nadyadorofeeva

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