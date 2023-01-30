«Міністропад» може продовжитись: під ким з керівників міністерств «хитається» крісло

Відставки чотирьох заступників міністрів можуть запустити цілу низку відставок у Кабміні.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна «Захід дивиться. Навіщо Зеленському „чистки“ у владі та кого Банкова готує на вихід».



Йдеться про вісім керівників міністерств. Втратити свої крісла можуть:

- міністр енергетики Герман Галущенко,

- міністр стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін,

- міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт,

- міністерка ветеранів Юлія Лапутіна,

- міністр освіти Сергій Шкарлет,

- віцепрем'єр та міністерка реінтеграції Ірина Верещук,

- міністр екології Руслан Стрілець,

- міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.

Частково ці перестановки пов'язані з загальним скороченням Кабміну та злиттям міністерств. Про звільнення деяких міністрів йшлося вже давно, але їм довго не можуть знайти адекватних наступників.

За даними ресурсу, на тлі корупційних скандалів та відставок в уряді минулого тижня з'явилися чутки про відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Але це поки що тільки чутки.

Нагадаємо, минулого тижня з посади заступника глави Офісу президента було звільнено Кирила Тимошенка.

Також звільнили заступника генпрокурора Олексія Симоненка.

455

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram