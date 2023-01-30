«Міністропад» може продовжитись: під ким з керівників міністерств «хитається» крісло
Відставки чотирьох заступників міністрів можуть запустити цілу низку відставок у Кабміні.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна «Захід дивиться. Навіщо Зеленському „чистки“ у владі та кого Банкова готує на вихід».
Йдеться про вісім керівників міністерств. Втратити свої крісла можуть:
- міністр енергетики Герман Галущенко,
- міністр стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін,
- міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт,
- міністерка ветеранів Юлія Лапутіна,
- міністр освіти Сергій Шкарлет,
- віцепрем'єр та міністерка реінтеграції Ірина Верещук,
- міністр екології Руслан Стрілець,
- міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.
Частково ці перестановки пов'язані з загальним скороченням Кабміну та злиттям міністерств. Про звільнення деяких міністрів йшлося вже давно, але їм довго не можуть знайти адекватних наступників.
За даними ресурсу, на тлі корупційних скандалів та відставок в уряді минулого тижня з'явилися чутки про відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Але це поки що тільки чутки.
Нагадаємо, минулого тижня з посади заступника глави Офісу президента було звільнено Кирила Тимошенка.
Також звільнили заступника генпрокурора Олексія Симоненка.455
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