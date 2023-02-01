Під час п’янки застрелив контрактника: російська пропаганда «героїзувала» чергового окупанта

У одній із військових частин росії прапорщик застрелив контрактника, проте російська пропаганда стверджує, що той «героїчно» загинув у бою, про це пише у соцмережах «Телебачення Торонто». За інформацією авторів каналу, до їхньої редакції потрапили зведення російської воєнної прокуратури з міст на кордоні з Україною: Бєлгорода та Воронєжа — тилу російської армії. В одному з цих документів прокурор переповідає безславну смерть 24-річного єфрейтора Нікіти Фролова.

«Приблизно о 12 год. 12.04.2022 старший прапорщик Живітченко А.С., перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, вишикував 12 військовослужбовців за контрактом військової частини 91701, зокрема єфрейтора Фролова Н.О. Після цього Живітченко О.С., без видимих причин, витяг з кобури пістолет Макарова. Після чого відправив патрон у патронник і здійснив не менше п'яти пострілів у напрямку військовослужбовців, що стояли перед ним. Внаслідок злочинних дій Живітченко О.С. єфрейтор Фролов Н.О. помер на місці», — йдеться у опублікованому звіті.

Проте, зазначає телеграм-канал, російська пропаганда назвала Фролова «героєм», що «загинув у бою». «За свою мужність» він начебто представлений до високої державної нагороди. На його честь у рідному місті Воротинськ влаштували боксерський турнір та встановили білборд.

«нікіта міхалков для того впадав у кому, щоб написати про подвиги Фролова сценарій під робочою назвою «28 єфрейторів».

Нагадаємо, в рф росіянина, який воював в Україні, вбили, розчленували і викинули в сміттєвий бак.

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