Під час п’янки застрелив контрактника: російська пропаганда «героїзувала» чергового окупанта
У одній із військових частин росії прапорщик застрелив контрактника, проте російська пропаганда стверджує, що той «героїчно» загинув у бою, про це пише у соцмережах «Телебачення Торонто». За інформацією авторів каналу, до їхньої редакції потрапили зведення російської воєнної прокуратури з міст на кордоні з Україною: Бєлгорода та Воронєжа — тилу російської армії. В одному з цих документів прокурор переповідає безславну смерть 24-річного єфрейтора Нікіти Фролова.
«Приблизно о 12 год.
Проте, зазначає телеграм-канал, російська пропаганда назвала Фролова «героєм», що «загинув у бою». «За свою мужність» він начебто представлений до високої державної нагороди. На його честь у рідному місті Воротинськ влаштували боксерський турнір та встановили білборд.
«нікіта міхалков для того впадав у кому, щоб написати про подвиги Фролова сценарій під робочою назвою «28 єфрейторів».
Нагадаємо, в рф росіянина, який воював в Україні, вбили, розчленували і викинули в сміттєвий бак.344
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