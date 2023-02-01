Третя Республіка Омара Арфуша: чому бізнесмена називають останньою надією для Лівану

Ліванська Республіка, яка з 2019 року переживає найважчу фінансову кризу, що посилилася у 2020 році пандемією коронавірусу та руйнівним вибухом у порту Бейрута, вступила у 2023 рік без президента в умовах політичного вакууму в країні. Водночас на тлі безпрецедентної кризи в Лівані, де всі ролі протягом десятиліть розподіляються між тими самими партіями та сімейними кланами, починає формуватися новий політичний клас. Відомий піаніст та підприємець Омар Арфуш, який побудував бізнеси в Україні та Франції, повернувся до рідного Лівану в надії повністю змінити політичну систему країни. Політик очолив партію «Третя Ліванська Республіка».

Омар Арфуш є яскравим представником покоління, яке хоче відновити Ліван

Нагадаємо, ліванському парламенту досі не вдалося обрати наступника Мішеля Ауна, президента республіки, який залишив свою посаду 31 жовтня. Немає президента, але, що ще важливіше, немає й уряду після його відставки 1 листопада. Ба більше, парламент тепер не має права ухвалювати закони до призначення президента, якого він не може обрати. Таким чином, усі виконавчі та законодавчі інститути країни заблоковані.

На думку Світового банку, Ліван «переживає одну з найгірших економічних криз у світі з 1850 року. Ліванський фунт втратив 95% своєї вартості з кінця 2019 року, а інфляція досягла неймовірних висот. У Лівані значна кількість дітей не відвідує школу, 80% населення живе за межею бідності, а система водопостачання настільки застаріла, що у країну повернулася холера».

24 листопада 2022 року заступник директора мікрофінансової НПО Al Majmoua Алія Назар заявила в ефірі France Culture: «Справді, те, що ми спостерігаємо сьогодні в Лівані, — це величезна криза довіри до ліванських інститутів та їхньої здібності чи навіть бажання дійсно вивести країну з кризи. Є факт безсилля держави гарантувати доступ до основних прав і послуг, таких як вода, їжа, освіта, електрика, медична допомога. Остання холерна криза ще раз показує, що існують серйозні структурні збої. Як директор НПО „Міжнародна рада з дипломатії та діалогу“, що працює на Близькому та Середньому Сході, я спостерігаю, що в цій країні починає формуватися новий політичний клас. Омар Арфуш є найяскравішим прикладом цього покоління, що хоче відновити Ліван».

Хто такий Омар Арфуш?

Омар Арфуш — підприємець, який працював у багатьох країнах. У Європі його знають як музиканта, але ліванці вже багато років цінують його відданість своїй країні. Колишній студент Дніпропетровської консерваторії розмовляє шістьма мовами.

Чому Омар Арфуш — надія Лівану?

Омар Арфуш має волю до створення Третьої Республіки шляхом модернізації багатьох секторів.

Зміна системи голосування під час виборів у Лівані

На його думку, президент республіки має обиратися загальним голосуванням, це дасть президентові реальну владу.

Він також говорить про скасування конфесійної системи. Досі різні посади у виконавчій та законодавчій владі розподіляються залежно від релігії. Реалізація цієї програми спричиняє зміну Конституції та перебудову всієї ліванської політичної системи, яка тримається на основі Національного пакту, укладеного у 1943 році етноконфесійними громадами країни. Згідно з домовленістю, президентом країни може бути лише християнин-мароніт, прем'єр-міністром — суніт, а спікером парламенту — шиїт. Усі інші посади у держструктурах також розподіляються пропорційно до чисельності тієї чи іншої громади. Співвідношення сил у парламенті між християнами та мусульманами розподіляється 50 на 50. Президента та прем'єр-міністра обирає парламент.

Зміна податкової системи

На думку Омара Арфуша, ліванська податкова система застаріла. Тому він пропонує запровадити справедливий та перерозподільний податок, який буде пропорційний доходам мешканців.

Боротьба з корупцією

На жаль, Ліван посідає 154-те місце зі 180 країн у світовому рейтингу Transparency International за рівнем сприйняття корупції. Омар Арфуш хоче створити незалежний судовий антикорупційний центр.

Зміна судової системи

Для Омара Арфуша першою битвою має стати незалежне правосуддя, і для цього він хоче створити нову судову систему країни.

Просування рівності між чоловіками та жінками у Лівані

Омар Арфуш вже багато років відомий своєю боротьбою проти дискримінації між чоловіками та жінками. 2000 року він засудив домагання та насильство, жертвами яких ставали молоді моделі з боку деяких менеджерів агентства Elite.

У вересні 2021 року він організував перші слухання в Сенаті Франції, щоб вимагати зміни закону про термін давності щодо сексуальних злочинів. Була подана пропозиція щодо європейської резолюції.

У жовтні 2022 року він організував другу конференцію в Європейському парламенті, щоб спонукати Європу до більш рішучих дій у боротьбі проти насильства щодо жінок.

Омар Арфуш хоче скасувати маловідомий ліванський закон. Так, якщо ліванська жінка одружується з іноземцем, діти цієї жінки не зможуть мати ліванське громадянство. Внаслідок цього правила багато дітей виявляються без громадянства у своїй країні.

Відновлення міжнародної ролі Лівану

Омар Арфуш називає газову угоду між Ліваном та Ізраїлем економічним мирним договором. За його словами, вона може стати першою угодою, яка зробить її країну та регіон процвітаючими.

Омар Арфуш веде переговори з усіма ліванськими партіями для відновлення величі своєї країни, а також планує створити в країні єдність між ліванцями та представниками ліванської діаспори, голоси якої становлять 10 мільйонів людей.

«Я розраховую на голоси ліванської діаспори та голоси нового покоління. Вони можуть мене підтримати. Моя програма та цілі прозорі для ліванців, я добиватимуся не тільки перемоги на парламентських виборах, а й посади прем'єр-міністра», — каже Омар Арфуш в інтерв'ю ЗМІ.

Як і будь-який кандидат, який хоче змінити свою країну, Арфуш, безсумнівно, критикуватиметься з боку правлячої еліти, дії якої довели Ліван до такого стану. Іспанський письменник XIX століття Маріано Хосе так писав про людей, подібних до цього новатора: «Геній, як ліванський кедр, росте на вершинах. Він росте і міцніє у бурю, а не на мілководді». Тепер питання лише у тому, чи повірять Арфушу прості ліванці?

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