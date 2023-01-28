Врожай-2023: приведено формулу посіву насіння на розсаду

Досвідчені городники заздалегідь починають готуватися до весняних робіт у саду та на садовій ділянці. Розсада овочів та зелені, як правило, готується ще у лютому — на початку березня, враховуючи фази Місяця, а також сприятливі та несприятливі дні для посіву.

Виходячи з погодних умов у кожному регіоні, можна вирахувати терміни пересадки розсади на грядки, пише «Наша дача».

Для цього необхідно знати лише один параметр — вік розсади для переселення на грядки.

Розрахувати можна за формулою:

ТЕРМІН ПОСІВУ = ДАТА ВИСАДКИ — (ВІК РОЗСАДИ + КІЛЬКІСТЬ ДНІВ НА СХОДИ).

Суницю висаджують у віці 70−80 днів + 25 днів на сходи.

Перці та баклажани у віці 75−85 днів + 8−10 днів на сходи.

Томати — 55−60 днів + 5−7 днів на сходи.

Огірки, гарбузи та кабачки — 20−25 днів + 5−7 днів на сходи

Цибуля порей — 50−60 днів + 10 днів на сходи

Броколі, цвітна, пекінська та білокачанна капуста висаджуються у віці 30−40 днів + 5−6 днів на сходи.

Диня та кавун 25−35 днів + 7−10 днів на сходи

Базилік та салати 25−30 днів + 7−10 днів на сходи.



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