Врожай-2023: приведено формулу посіву насіння на розсаду
Досвідчені городники заздалегідь починають готуватися до весняних робіт у саду та на садовій ділянці. Розсада овочів та зелені, як правило, готується ще у лютому — на початку березня, враховуючи фази Місяця, а також сприятливі та несприятливі дні для посіву.
Виходячи з погодних умов у кожному регіоні, можна вирахувати терміни пересадки розсади на грядки, пише «Наша дача».
Для цього необхідно знати лише один параметр — вік розсади для переселення на грядки.
Розрахувати можна за формулою:
ТЕРМІН ПОСІВУ = ДАТА ВИСАДКИ — (ВІК РОЗСАДИ + КІЛЬКІСТЬ ДНІВ НА СХОДИ).
Суницю висаджують у віці 70−80 днів + 25 днів на сходи.
Перці та баклажани у віці 75−85 днів + 8−10 днів на сходи.
Томати — 55−60 днів + 5−7 днів на сходи.
Огірки, гарбузи та кабачки — 20−25 днів + 5−7 днів на сходи
Цибуля порей — 50−60 днів + 10 днів на сходи
Броколі, цвітна, пекінська та білокачанна капуста висаджуються у віці 30−40 днів + 5−6 днів на сходи.
Диня та кавун 25−35 днів + 7−10 днів на сходи
Базилік та салати 25−30 днів + 7−10 днів на сходи.
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