Причиною могла стати підтримка путіна: російські ЗМІ обговорюють можливий розрив Тарзана із Корольовою

Чоловікові Наташі Корольової стриптизеру Сергію Глушку 53 роки. Попри вік, чоловік усе ще привабливий для жінок. Виявилося, що однією з його прихильниць є скандальна російська балерина Анастасія Волочкова. Танцівниця, яка завжди відкрито розповідала про особисте життя та романи з чоловіками, заявила російським ЗМІ, що була б не проти провести ніч із одруженим Тарзаном.

«З Тарзаном би переспала. Він се*суальний», — приголомшила журналістів Волочкова.

Путініст Глушко вже понад 20 років одружений зі співачкою Наташею Корольовою. Та Анастасія зазначила, що й не збиралася руйнувати сім'ю, тому що Сергій нібито вже вільний.

«Вона начебто вже не з ним», — заявила балерина та відразу перейшла на іншу тему.

Поки ні Корольова, ні Тарзан не коментували чуток про розставання. Зазначимо, що подружжя вже перебувало на межі розлучення у вересні 2020 року, коли стриптизер зрадив співачку в їхньому ж будинку. Тоді Глушко не став заперечувати провину й публічно зізнався у скоєному. Наташа пробачила чоловіку, оскільки була впевнена, що дві коханки «склеїли його» і «схилили до інтиму» навмисно.

Нові чутки про розлучення пари з'явилися навесні минулого року. Кажуть, що причиною конфліктів у родині Корольової стала поведінка її матері, киянки Людмили Поривай. Жінка посварилася із зятем, який, на відміну від неї, повністю підтримує дії влади росії. Теща Тарзана відписалася від нього в соцмережах і публічно засуджує росіян на заходах у США. У тусовці шепочуться, що після цього Корольовій було непросто зберегти теплі стосунки і з матір'ю, і з чоловіком.

Нагадаємо, нещодавно рашисти висміяли мовчунку Корольову за зайві кілограми, сказавши, що вона важить щонайменше 80 кілограмів.

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