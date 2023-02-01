Отримала російські книжки та очолила незаконний відділ освіти: колаборантка з Харківщини отримала вирок

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав громадянку України винною у колабораціонізмі, йдеться в опублікованому вироку.

З 4 липня по вересень 2022 року вона перебувала на тимчасово окупованій території. Керівник так званої «тимчасової військово-цивільної адміністрації Куп`янського району Харківської області» призначив її керівником відділу освіти Куп`янського району. Невдовзі рашисти створили заклад освіти, де прийняли рішення про впровадження стандартів освіти російської федерації. Жінка, окрім співпраці з окупантами, закликала інших осіб до співпраці з державою-агресором. Невдовзі обвинувачувана отримала в окупаційній адміністрації навчальні підручники російською мовою за освітньою програмою рф. На цих підставах органом досудового розслідування після звільнення Куп'янська бійцями ЗСУ їй пред'явлене обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення — колабораційна діяльність. Допитана визнала свою вину й зізналась, що всі викладені обставини відповідають дійсності.

Колегія суддів призначила жінці покарання у вигляді арешту на строк три місяці з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у закладах освіти строком на десять років. До 26 лютого вона перебуватиме ще під вартою. Також засуджена має сплатити на користь держави витрати на залучення експерта з проведення судової почеркознавчої експертизи в сумі 3020,48 грн. А ось російську літературу, яку отримала обвинувачувана, мають знищити.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що контррозвідка Служби безпеки викрила двох агентів фсб, одним з яких виявився мешканець Харківщини, завербований на початку повномасштабного вторгнення кадровим співробітником російської спецслужби.

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