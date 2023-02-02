«Як у фільмі жахів»: росіянка відкусила частину пальця британській туристці на пляжі

На 42-річну британку Анджеліну Х., коли вона була у відпустці на острові Ко Панган (Таїланд), напала російська туристка, повідомляє Daily Mail.

Подруга Анджеліни, колишня німецька фехтувальниця Моніка Созанська, була з нею в той час і спостерігала за розгортанням нападу. Вона розповіла газеті Bild: «Було 13:30 в суботу, коли ми з Анджеліною та її собакою шукали місце в пляжному клубі „Ко Рахам“, щоб насолодитися свіжим кокосом, і помітили вільне безкоштовне крісло-мішок біля молодої пари».

За її словами, росіянка Варвара Г. відхилила прохання Анджеліни скористатися кріслом. Анджеліні дозволили взяти з собою крісло лише після того, як втрутився офіціант.

Созанська пояснила, що «росіянка несподівано схопила Анджеліну за руку і вкусила її. Потім виплюнула відкусану фалангу й усміхнулася. Кров просто бризнула. Це було як щось із фільму жахів».

Поки Моніка шукала в піску кінчик пальця і намагалася втішити свою скам’янілу подругу, Варвара Г. та її друг намагалися втекти, але їх одразу ж затримала поліція, яка була неподалік. Проте пізніше вони все ж таки втекли в сусідню Малайзію.

Моніка Созанська, подруга постраждалої

Анджеліну терміново доправили до лікарні на сусідньому острові Самуї, але незабаром її перевезли до Великобританії для операції з відновлення пальця. Як розповіла Моніка: «Зараз лікарі намагаються врятувати палець і уникнути ампутації за допомогою спеціальної процедури, яка називається обгортанням».

Нагадаємо, на українську артистку напала агресивна росіянка у Молдові.

На фото в заголовку 32-річна нападниця Варвара Г., фото з сайту Daily Mail

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