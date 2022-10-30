«Та божевільна показала увесь цвіт їхньої нації»: на українську артистку напала агресивна росіянка у Молдові

У своїх сторіз в Inastagram українська співачка SHADU показала відео сутички, яка трапилася з нею у Молдові під час прогулянки парком. У четвер артистка мала знімати відео під трек Stand with Ukraine, як раптом до неї причепилася агресивна росіянка.

«Знімати мали у парку під пісню Stand with Ukraine. Як ви знаєте, під цю пісню ми завжди робимо щось креативне — то в нас ліхтарики, то димові шашки. Сьогодні задумка була така: в кадрі мав бути мій собака і прапор України. От ми з собакою стоїмо, чекаємо на режисера, і дивіться що сталося», — розповіла SHADU і показала приголомшливе відео, на якому росіянка нападає на неї.

Судячи з відео, в момент словесної перепалки агресивна росіянка сказала: «Вали до своєї хохляндії. Слава росії», на що артистка відповіла: «Слава Україні!»

«В першу чергу завжди потрібно бути людиною, як бачимо, неадекватна мо*****а показала увесь цвіт їхньої нації. Я абсолютно ніякої провакації чи щось у цьому роді не робила, як тут чую вигуки та лайку від божевільної. Один корисний урок винесла з цього: ми на правильному шляху, адже українці — нація, яка доводить усьому світу, що вміє за себе постояти! Перемога точно за нами», — прокоментувала «ФАКТАМ» співачка.

Зазначимо, що раніше SHADU в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла, що рф вже двічі позбавила її дому — у тимчасово окупованому Криму, а тепер у столиці України.

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