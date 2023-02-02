Частині пенсіонерів щомісячно доплачуватимуть 456 грн до пенсії: що відомо

Люди, які вийшли на пенсію, мають право на надбавки до виплат після досягнення певного віку — так звані вікові доплати.

Видання «На пенсії» відповіло на запитання читачки, яка поцікавилася, чи призначать її мамі, якій у лютому виповниться 75 років, таку надбавку, і чи потрібно для її отримання звертатися до Пенсійного фонду України.

Згідно із законодавством, людям при досягненні віку 70 — 75 років виплачується надбавка у 300 гривень. Люди старшого віку одержують більше: від 75 до 80 років — по 456 гривень, а від 80 до 85 років — по 579 гривень.

Якщо пенсіонеру виповнилося 75 років, то йому до пенсії доплачуватимуть по 456 гривень, а у березні очікується збільшення виплат після індексації.

Доплату призначають, якщо розмір щомісячної пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, індексацій тощо менше розміру середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік, з якої сплачено страхові внески — це 10 340 гривень.

У Пенсійному фонді зазначили, що вікові доплати призначаються автоматично — додатково звертатися до органів ПФУ не потрібно.

Нагадаємо, що індексацію пенсійних виплат планують провести у березні.

Фото Pixabay

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