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Суспільство та люди

В Україні змінюють умови зберігання номерів: що потрібно знати водіям

14:55 2 лютого 2023
Номерні знаки

В Україні з’являться нові номерні знаки на авто, а також змінилися умови платного зберігання автомобільних номерів у сервісних центрах МВС. Про це йдеться у наказі Міністерства внутрішніх справ України.

Так, процедуру платного зберігання автомобільних номерів у сервісних центрах МВС спростили, термін зберігання продовжили, а оплату послуг зробили доступною в Електронному кабінеті водія.

Крім того, ж під час воєнного стану номерні знаки, які перебувають на платному зберіганні, не знищуватимуть.

Як писали «ФАКТИ», раніше у МВС розповіли, які документи знадобляться українцям для виїзду за кордон автомобілем.

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