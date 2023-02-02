В Україні змінюють умови зберігання номерів: що потрібно знати водіям

В Україні з’являться нові номерні знаки на авто, а також змінилися умови платного зберігання автомобільних номерів у сервісних центрах МВС. Про це йдеться у наказі Міністерства внутрішніх справ України.

Так, процедуру платного зберігання автомобільних номерів у сервісних центрах МВС спростили, термін зберігання продовжили, а оплату послуг зробили доступною в Електронному кабінеті водія.

Крім того, ж під час воєнного стану номерні знаки, які перебувають на платному зберіганні, не знищуватимуть.

Як писали «ФАКТИ», раніше у МВС розповіли, які документи знадобляться українцям для виїзду за кордон автомобілем.

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