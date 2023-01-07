На українських автомобілях з'являться нові номерні знаки: що потрібно про них знати

В Україні, де нещодавно запрацював важливий для водіїв сервіс, відтепер нові серії номерних знаків будуть видаватися автомобілям, які були оформлені не в сервісних центрах МВС, пише ТвояМАШИНА.

Так, Міністерство внутрішніх справ України затвердило зміни до Вимог до державних номерних знаків транспортних засобів. Відповідний наказ від 12.12.2022 № 814 набуде чинності з дня його офіційного опублікування.

В Законі йдеться, що на номерних знаках транспортних засобів, які будуть оформлювати онлайн, в електронному форматі (через додаток «Дія»), замість перших двох літер, які позначають регіон, будуть використовувати наступні знаки:

«ED», «DC» — отримають транспортні засоби, якщо їх оформили з застосуванням засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми Єдиного державного реєстру єдиної інформаційної системи МВС;

«DI», «PD» — якщо оформлення було зроблено через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія («Дія»).

Як писали «ФАКТИ», раніше в українських водіїв з'явилася можливість перезакріпити номерні знаки не тільки за своїм іншим транспортним засобом, але і за транспортним засобом членів родини, зберігши таким чином «свій» номерний знак.

Також нещодавно в Україні змінилися правила реєстрації транспортних засобів.

742

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram