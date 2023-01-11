Житлову субсидію можуть нарахувати на наднормову площу житла: у ПФУ розповіли, хто має право на виплату

Субсидію на оплату послуг ЖКГ можуть отримувати й громадяни з понаднормовою площею житла.

Як повідомляють у Пенсійному фонді України, насамперед йдеться про непрацюючих осіб, які проживають самі.

Це:

пенсіонери, які отримують пенсію за віком, у зв’язку з втратою годувальника або по інвалідності, а також ті, які досягли пенсійного віку і отримують пенсію за вислугою років;

громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію, та особи з інвалідністю;

люди, які одержують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

громадяни, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючим, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату;

особи, які не досягли повноліття.

Аби скористатися правом призначення субсидії на понаднормову площу житла, потрібно зазначити свою належність до однієї з визначених пільгових категорій в декларації.

Нагадаємо, що переселенці також мають право на субсидію — її можна оформити за новим місцем проживання.

Фото Pixabay

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