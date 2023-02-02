Тіло було заховане в кущах під купою дров: в Італії жорстоко вбили 23-річну українку

В Італії знайшли тіло зниклої 23-річної українки родом із Чернівців Яни Малайко. У її вбивстві підозрюють громадянина Молдови Дмитра Стратана. Вони три роки прожили разом, пише OBOZREVATEL.

Нещодавно Яна розірвала з ним стосунки, але чоловік переслідував її. Наразі є всі підстави вважати, що він убив українку. Тіло знайшли 1 лютого о 15:15 за італійським часом. Тіло було заховано у провулку в кущах під купою дров на межі міст Кастільйоне-делле-Стів'єрі та Лонато.

23-річна українка зникла в Італії у місті Кастільйоне-делле-Стив'єре регіону Ломбардія у ніч із 19 на 20 січня. Поліція припускає, що її вбив колишній хлопець, 34-річний громадянин Молдови Дмитро Стратан.

Яна пішла від нього, оскільки хлопець часто випивав, вживав наркотики, ніде не працював. В італійських ЗМІ пишуть, що новий друг українки на ім'я Андрій також повідомив, що колишній піднімав руку на дівчину.

Дівчина останні роки працювала барменом у кафе. Його власники — родичі обвинуваченого у вбивстві — мати чоловіка Анна та сестра Христина. Вони вже давно мешкають в Італії.

Квартира Христини розташована в тому самому багатоквартирному будинку, де й кафе. Після того як Яна розірвала стосунки з Дмитром, Христина дала притулок їй у своїй квартирі доти, поки та не знайде собі нове житло.

Дмитро не міг змиритися з тим, що дівчина покинула його. Він постійно дзвонив їй, просив повернутися. А також влаштував за нею стеження, погрожував. Сама Яна розповідала, що він з геолокації в телефоні міг обчислювати пересування колишньої коханої.

У поліції припускають, що вбивство сталося між 2:30 ночі та 5 годиною ранку. У цей час Дмитро вийшов із ліфта і витяг звідти великий чорний пакет. Це зафіксували камери спостереження в будинку. Він витяг його у двір. Потім, мабуть, закинув у машину й вивіз.

Вранці він зателефонував до свого друга і сказав, що вбив Яну, проте той йому не повірив. Вранці у квартиру заходила мати Дмитра. Вона нібито нічого підозрілого не помітила, а на запитання «Де Яна?» Дмитро відповів, що не знає.

Коли Христина приїхала до квартири, вона побачила там сліди крові, а Яни ніде не було. Вона запитала у Дмитра, де Яна, на що він відповів: «Я вбив її так само, як вона вбила мене». Після цього його сестра викликала поліцію та повідомила про це матері. Наразі Дмитра заарештовано.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Німеччині колишній чоловік застрелив дружину-українку, а потім вистрілив собі в голову, а в Хорватії італійський турист вбив українку Ніну Гришак.

Фото: https://www.facebook.com/Frank.Porry

381

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram