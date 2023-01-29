Поліція Італії шукає тіло 23-річної українки: у її вбивстві підозрюють молдованина (фото)

В Італії, де нещодавно єгиптянин убив українку, сталося ще одне гучне вбивство громадянки України. Йдеться про вбивство 23-річної українки Яни Малайко. Поліція муніципалітету Кастільоне-делле-Стів'єре, де проживала дівчина, підозрює у вбивстві її колишнього хлопця — 33-річного громадянина Молдови, пише Апостроф з посиланням на італійські ЗМІ.

Убивство українки могло статися у квартирі, яку хлопець і дівчина орендували, коли були разом. У поліції вважають, що молдаванин Дмитро зарізав Яну Малайко та заховав тіло. Зараз його тримають під вартою у в'язниці округу Мантуї, однак чоловік не зізнається у вбивстві.

Яна Малайко зникла кілька днів тому — одразу після гучної сварки у квартирі, де жила пара. За попередньою інформацією, її колишній хлопець міг погрожувати їй ножем, а потім вбити ним.

Зараз поліцейські шукають тіло українки в провінції Мантуя, зосереджуючи увагу на місцевості поблизу озера на півночі від однойменного міста, оскільки вважається, що підозрюваний міг втопити мертву дівчину.

За словами матері Яни Малайко, останні півроку дочка скаржилася на свого співмешканця Дмитра, який постійно зловживав алкоголем, і підозрювала його у вживанні наркотиків.

Дмитро та Яна розійшлися 7 січня — це відбулося спокійно, але наступного дня хлопець почав обзивати дівчину зрадницею і звинувачувати у розриві стосунків.

Дівчина працювала в барі в італійському муніципалітеті Кастільоне-делле-Стів'єре та мала дружні стосунки з місцевими.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Німеччині колишній чоловік застрелив дружину-українку, а потім вистрілив собі в голову, а в Хорватії італійський турист вбив українку Ніну Гришак.

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