Принц Гаррі і герцогиня Меган будуть присутні на коронації короля Чарльза III, чи все ж ні? Як стало відомо Mail on Sunday, Король попросив архиєпископа Кентерберійського залагодити сімейні суперечки, щоб його син і дружина його сина змогли бути присутніми на коронації.

Кажуть, що британський монарх попросив Джастіна Велбі, який проводитиме коронацію у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, врегулювати напруженість між принцом Вільямом і принцом Гаррі напередодні урочистостей у травні. Кажуть, Чарльз переконаний, що відсутність Гаррі і Меган на коронації буде більшим відволікаючим фактором, ніж їхня присутність. Тому він нібито буде готовий піти на поступки. В обмін на їхній приїзд 74-річний монарх буде готовий запропонувати їм почесне місце в церкві або неофіційну гарантію того, що Гаррі зможе зберегти свій титул, повідомили джерела Mail on Sunday.

Принц Вільям, з іншого боку, як кажуть, побоюється, що пара може затьмарити подію. Саме тому, за словами інсайдерів, він хоче триматись від Гаррі і Меган подалі.

«Сім'я розколота, і все вказує на те, що Гаррі радять нічого не приймати і „тягнути час“ до останньої хвилини, що робить переговори з ним дуже складними», — повідомив газеті анонімний інсайдер.

У палаці відмовилися від коментарів. Згідно з повідомленням в Independent, запрошення має бути надіслане від королівської родини, але принаймні в палаці очікують, що Гаррі та Меган залишаться осторонь від коронації і «знайдуть причину не прийти».

Додамо, в рамках висвітлення коронації 6 травня BBC планує зробити репортаж про короля, зосередившись на його житті та планах щодо нації як монарха. Йому, як кажуть, запропонували дати інтерв'ю на телебаченні. The Mirror також повідомляє, що Чарльз, за словами інсайдерів, розглядає цю пропозицію.

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