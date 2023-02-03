Мінімальна зарплата та пенсія: що з ними буде до кінця року

Через війну і проблеми з наповненням державного бюджету мінімальна зарплата у 2023 році підвищуватися не буде і збережеться на рівні 6700 грн (40,46 грн у погодинному розрахунку).

Те саме стосується пенсій — їх не підвищуватимуть, нагадує портал finance.ua. Тож мінімальна пенсія залишиться на рівні 2093 грн, а максимальна — 20930 грн.

Утім, у березні має відбутися індексація, або ж осучаснення пенсій. За словами очільниці Міністерства соціальної політики Оксани Жолнович, її проведуть після обрахування рівня інфляції за минулий рік. Згідно з розрахунками Мінсоцполітики, у середньому пенсії українців мають зрости на 5%. Але просто помножити свою пенсію на 5% (чи будь-який інший відсоток) буде хибним розрахунком, адже індексація — це не збільшення пенсії, а збільшення середньої зарплати, що враховується для пенсійних виплат.

Також варто пам’ятати, що підвищується лише розрахунковий розмір пенсійної виплати, без врахування будь-яких можливих надбавок (за стаж, вік чи інших). Якщо розрахунковий розмір пенсії після індексації буде меншим за фактичний, то надбавки в такому разі не передбачено. Держава просто підтягне пенсію до певного рівня.

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді розповіли, як можна збільшити власний рівень пенсійного забезпечення.

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