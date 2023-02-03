Поранених вивозили КамАЗами: під Мелітополем знищено базу окупантів

Випадок зі знищенням бази в окупованій у Макіївці нічому не навчив російських загарбників.

У п'ятницю, 2 лютого, у селищі Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької області знищено нове розташування окупантів — нафтобазу, на території якої вони розмістили військову техніку та особовий склад.

Про це в етері телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

«Безумовно, на тій нафтобазі пального не було, бо рашисти його давно вкрали. Однак вони там зберігали техніку й особовий склад», — зазначив він.

За інформацію Федорова, втрати окупантів внаслідок вибухів становлять сотні поранених. Зокрема, як заявляє мер, до однієї з установ, яку вони раніше захопили та організували там госпіталь, привезли вісім КамАЗів з пораненими.

«Тобто це сотні поранених, яких вони насипом привезли зі знищеної нафтобази», — заявив мер.

Водночас, за його словами, попри величезні втрати, ворог постійно поповнює людські ресурси.

«Наприклад, вчора місцеві жителі на території селища Михайлівка бачили приблизно 1,5 тис. „вагнерівців“, яких завезли на територію нашого району», — додав Федоров.

Нагадаємо, сьогодні в тимчасово окупованому Енергодарі (Запорізька область) вибухнув автомобіль, всередині якого знаходилася людина. Вибух був настільки сильним, що у будинках повилітали вікна.

У соцмережах повідомляють, що підірвана машина належала колаборанту Євгену Кузьміну, який працював на окупаційну поліцію. З високою долею ймовірності, він і перебував за кермом у момент вибуху. Хто підірвав зрадника, наразі невідомо.

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