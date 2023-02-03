В Енергодарі підірвали автомобіль місцевого колаборанта (відео)

В тимчасово окупованих українських містах партизани продовжують знищувати місцевих колаборантів.

Так, вранці 3 лютого в тимчасово окупованому Енергодарі (Запорізька область) вибухнув автомобіль, всередині якого знаходилася людина. Вибух був настільки сильним, що у будинках повилітали вікна.

Про це повідомив гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов.

Окупаційна влада регіону вже назвала вибух «терактом». За попередніми даними, одна людина померла.

«Сила вибуху автомобіля в Енергодарі була настільки велика, що в будинках не тільки повилітали вікна аж до дев'ятого поверху, але й було знищено як мінімум одну машину, що стояла поряд із підірваним авто», — написав глава окупаційної адміністрації.

Про подробиці вибуху згодом розповів мер Мелітополя Іван Федорові. За його словами, у підірваному автомобілі був місцевий колаборант.

«Сьогодні хочу почати з того, що ліквідація окупантів йде щодня. Наприклад, сьогодні в окупованій частині Запорізької області, а саме в Енергодарі о 07:30 було знищено автомобіль, а може й не лише автомобіль одного з колаборантів-гауляйтерів. Поки ці деталі уточнюються, трохи згодом ми про них обов'язково повідомимо», — заявив він в етері телемарафону і додав пост у мережі.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Бердянську партизани висадили у повітря автомобіль відомої колаборантки Валентини Мамай, яка першою почала працювати на російських загарбників.

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