Більше половини українських біженців у Польщі не можуть знайти роботу: названо причини

У Польщі все ще 61% українців, які через повномасштабне вторгнення рф виїхали до сусідньої країни, залишаються без роботи. Про це йдеться в дослідження «Професійна ситуація біженців з України в Польщі», підготовленому Totalizator Sportowy та Manpower Foundation, повідомляє ТСН з посиланням на польські ЗМІ.

Як пояснювали самі українці, знайти роботу їм не вдається через недостатнє знання польської мови (54%), відсутність пропозицій, які б відповідали їхній кваліфікації (39%), а також відсутність пропозицій із частковою зайнятістю (32%).

Серед тих українських біженців, які вже працюють у Польщі, 79% влаштувалися на роботу, але планують знайти кращу. Ще 51% працюють за професією, яка не відповідає їхній кваліфікації, тільки 10% українців влаштувалися за фахом, але працюють на нижчій посаді. І лише 13% відповіли, що задоволені своїм нинішнім становищем.

Крім того, дослідження показало, що 40% біженців з України планують оселитися в Польщі на більш тривалий термін, кожен п'ятий хоче повернутися до України, але у довгостроковій перспективі. Близько 14% планують повернутись протягом 3 років після закінчення війни.

У той же час громадяни України, які приїхали до Чехії після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну і знайшли роботу там, минулого року сплатили державі приблизно 8 мільярдів крон податків та відрахувань. Про це заявив міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка, повідомляє Мінфін з посиланням на чеські ЗМІ.

Серед українських біженців у Німеччині майже кожен п’ятий вже знайшов собі роботу, і з кожним місяцем їх дедалі більше. За майже рік Німеччина прийняла понад мільйон українських біженців. Переважна більшість, за даними Федерального відомства у справах міграції та біженців, — жінки (80%), майже половина з яких (48%) мають малолітніх дітей, пише businessua.com.

При цьому, за даними соцопитувань, добре німецьку мову знають лише 4% опитаних, 80% — погано чи зовсім ніяк. Але половина всіх біженців справно відвідує мовні курси. Приблизно 60% із них живуть на державну допомогу, і соціальне відомство оплачує їхнє житло.

34% українських біженців, згідно з дослідженням, хочуть залишатися в Німеччині до закінчення бойових дій на батьківщині, 26% планують залишитися тут назавжди, 11% — ще на кілька років, 2% — максимум на рік.

В Німеччині багато українців влаштовуються прислугою, на прибирання, посудомийниками, на заводи та ферми із зарплатою близько 1,5−2 тис. євро.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно декілька країн продовжили тимчасовий захист українців.

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