Два випадки, коли з павербанком доведеться попрощатися: чому не можна ігнорувати цих сигналів
Повербанки стали справжніми рятівниками для тисяч українців в умовах постійних відключень електроенергії. Проте дуже важливо виконувати усі правила користування ними.
Але якщо трапилося так, що повербанк отримав механічних пошкоджень (наприклад, після падіння або удару), і ви помітили деяке здуття покриття пристрою — це сигнал про те, що користуватися ним більше не можна, пише NV.
Ще більш промовистим сигналом є поява з гаджета характерного запаху і диму.
В цих випадках з приладом доведеться терміново прощатися задля вашої безпеки.
Базові правила експлуатації повербанків
Не частіше одного-трьох разів на місяць влаштовуйте цикли повної зарядки та розрядки.
Ставте пристрій на підзарядку, коли індиктор показує 10−20% заряду.
Бережіть від перегрівань та переохолоджень.
Уникайте потрапляння води та вологи.
Не кидайте і не сідате зверху.
Не використовуйте гаджет не за призначенням.
Нагадаємо, раніше українцям розповіли, як виготовити повербанк для роутера своїми руками.
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