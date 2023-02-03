Два випадки, коли з павербанком доведеться попрощатися: чому не можна ігнорувати цих сигналів

Повербанки стали справжніми рятівниками для тисяч українців в умовах постійних відключень електроенергії. Проте дуже важливо виконувати усі правила користування ними.

Але якщо трапилося так, що повербанк отримав механічних пошкоджень (наприклад, після падіння або удару), і ви помітили деяке здуття покриття пристрою — це сигнал про те, що користуватися ним більше не можна, пише NV.

Ще більш промовистим сигналом є поява з гаджета характерного запаху і диму.

В цих випадках з приладом доведеться терміново прощатися задля вашої безпеки.

Базові правила експлуатації повербанків

Не частіше одного-трьох разів на місяць влаштовуйте цикли повної зарядки та розрядки.

Ставте пристрій на підзарядку, коли індиктор показує 10−20% заряду.

Бережіть від перегрівань та переохолоджень.

Уникайте потрапляння води та вологи.

Не кидайте і не сідате зверху.

Не використовуйте гаджет не за призначенням.

Нагадаємо, раніше українцям розповіли, як виготовити повербанк для роутера своїми руками.



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