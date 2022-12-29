Як зарядити ноутбук від повербанку: що знадобиться

Під час регулярного вимкнення електроенергії виникає чимало проблем, зокрема, в учнів, які навчаються онлайн. І якщо для зарядки звичайних гаджетів підійде невеликий павербанк, то зарядку ПК він може не «потягнути».

Опитані журналістами інформаційного ресурсу фахівці порадили обирати спеціальні моделі, які зможуть якісно та швидко підзарядити ваш ноутбук.

Для цього акумулятори повинні мати такі характеристики:

вихідну напругу від 18 до 20 V та номінальний струм у 2 А (ампери).

порти підключення USB-кабелю в 1А та 2А, де букви А позначають силу струму на виході в амперах.

місткість акумуляторних батарей не менше 10 тис. mAh.

В комплекті мають бути кабелі з відповідними роз’ємами для підключення до ноутбука. Якщо ж у комплекті їх немає, їх необхідно буде докупити.

Зарядити ноутбук від повербанка можна кількома способами — підключити повербанк до ноутбука через USB-роз'єм, або ж через розʼєм живлення.

Для першого способу підійде лише USB-порт 3.1, відомий як Type C. Такий роз’єм мають лише нові моделі ноутбуків. Хоч старі ноутбуки порту Type C не мають, це не означає, що їх не можна заряджати від повербанків. Вам необхідно буде просто купити спеціальний перехідник, який дозволить перенаправити струм безпосередньо в роз’єм типу DC — такий, як у стандартної зарядки для ноутбука.

Для того, щоб підключити акумулятор до ноутбука через розʼєм живлення, знадобиться перехідник від повербанка до роз’єму живлення ноутбука. Його доведеться купити окремо. Такий перехідник трансформуватиме силу струму у 2 А на виході повербанка в необхідну для ноутбука.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» порадили, як продовжити заряд ноутбука при відключенні світла, і як зробити повербанк для роутера власноруч.



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