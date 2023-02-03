Вимагали з призовників по 5 тисяч доларів: керівництво Центральної ВЛК спіймали на одержанні хабарів від ухилянтів

Співробітники ДБР та СБУ викрили керівництво Центральної військово-лікарської комісії на одержанні хабарів від ухилянтів.



Як повідомили у ДБР, заступнику начальника Центральної ВЛК Міноборони вже оголосили підозру.

За даними правоохоронців, урядовець налагодив злочинний механізм отримання грошей від громадян призовного віку.

«За різні суми хабарів він „пропонував“ чоловікам ухилитися від проходження термінової військової служби в умовах воєнного стану. Зокрема, співробітники СБУ задокументували факт вимагання 5 тисяч доларів з призовника», — йдеться у повідомленні СБУ.

За цю суму чиновник обіцяв видати чоловіку довідку про непридатність до військової служби з подальшим зняттям з обліку у військкоматі.

Правоохоронці затримали чиновника на хабарі на робочому місці під час отримання першої частини грошей у розмірі 2,5 тисяч доларів.

Також силовики провели обшуки за місцем роботи та вдома у фігуранта, де було виявлено великі суми готівки у різній валюті. Загалом сума вилучених коштів становила понад 5 млн. гривень.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі вирішується питання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Закарпатті викрито черговий канал переправки за кордон потенційних призовників. Бізнес на «ухилянтах» організував прикордонник.

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