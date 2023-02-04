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Виплату субсидії можна самостійно перевести з пошти на банк: як це зробити

9:29 4 лютого 2023
Субсидії

В Україні, де з 1 лютого змінили правила для субсидіантів, виплату субсидії можна самостійно перевести з пошти на банк, повідомляє СОЦІАЛКА.UA.

Для цього потрібно скористатися вебпорталом електронних послуг ПФУ. Спершу треба увійти в особистий кабінет за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП): https://portal.pfu.gov.ua. Потім у лівому боковому меню обрати «Комунікації з ПФУ» та натиснути пункт «Заява на житлову субсидію чи пільгу».

Далі треба обрати «Заява на зміну способу виплати житлової субсидії чи пільги» та заповнити необхідні поля форми заяви та завантажити скановані копії необхідних документів. Потім треба сформувати заяву, завірити її КЕП та надіслати до ПФУ.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Пенсійному фонді розповіли, у яких випадках можуть перерахувати суму субсидії.

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