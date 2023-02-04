Принц Вільям — не романтик: Кейт Міддлтон розповіла, що очікує від чоловіка на День Валентина

Бути у стосунках з принцом — це романтична ідея. А от принц Вільям, схоже, не надто великий шанувальник романтичного Дня святого Валентина. Принаймні, так вважає його дружина Кейт Міддлтон.

14 лютого, День закоханих, вже не за горами, і принцеса Кейт розповіла про майбутній Валентинів день під час візиту на ринок Кіркгейт у Лідсі. Дорогою мати трьох дітей зупинилася біля квіткового кіоску, де поговорила з флористом про його бізнес.

Як повідомляє журнал «People», продавець сказав їй: «Без сумніву, Вільям купить тобі червоні троянди». За словами флориста, принцеса Кейт відповіла: «Не думаю, що він це зробить». До речі, сама Кейт теж не купила квітів у ринкового торговця, що трохи засмутило останнього: «Я навіть запропонував їй знижку!»

Принцеса Кейт продовжила прогулянку ринком, розмовляючи з продавцями та відвідувачами, які робили покупки. У неї також є особистий зв'язок з містом: її батько, Майкл Міддлтон, народився в Лідсі.

Принцеса Кейт і принц Вільям одружені з 2011 року. У них троє дітей: дев'ятирічний принц Джордж, принцеса Шарлотта, яка на два роки молодша, і чотирирічний принц Луї.

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