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МЗС Росії зганьбилося перед країнами Африки: що сталося

12:50 4 лютого 2023
МЗС Росії зганьбилося перед країнами Африки: що сталося

Українські хакери зламали організований МЗС рф брифінг із питань кібербезпеки для країн Африки. Відеозапис брифінгу оприлюднило агентство Guildhall із посиланням на джерело в українській розвідувальній спільноті.

Так, під час брифінгу деякі його учасники почали звинувачувати росію у тероризмі, веденні колоніальної війни проти України та спробах використати африканські країни у власних цілях. Один із учасників навіть заспівав гімн України.

Очевидно, брифінг російського МЗС було зламано українськими хакерами, що свідчить про низький рівень кібербезпеки в системі МЗС росії.

Нагадаємо, раніше ФАКТИ повідомили про злам системи електронних табло в Ермітажі. Так, на екрани музею було виведено інформацію про події у Бучі під час російської окупації навесні 2022 року. Там російські окупанти масово вбивали мирних жителів.

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