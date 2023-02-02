Проституція — прибутковий бізнес навіть під час війни. В Києві викрите керівництво Департаменту міграційної поліції, що організувало систему борделів, яка приносила по 50 і більше мільйонів гривень щомісячно. Поліція вербувала секс-працівниць, боролася з конкурентами і доставляла дівчат не тільки під час комендантської години в будь-яку точку столиці, а навіть в інші міста та за кордон. Послуги повії клієнту обходилися недешево — до 10 тисяч доларів за ніч.

Злочинну організацію очолив заступник керівника Департаменту міграційної поліції НПУ. Двоє його помічників створили мережу інтим-салонів у Києві, для чого винаймали квартири в центральних районах столиці. Послуги надавались як в цих борделях, так і у клієнтів. Комендантська година завадою не була — водії з числа поліціянтів та працівників інших органів державної влади, що обслуговували будинки розпусти, мали спецперепустки, тож могли доставити «замовлення» в будь-який час у будь-яку точку столиці, повідомили в Київській міській прокуратурі.

Боротьбою з конкурентами в цій злочинній організації займався керівник підрозділу міграційної поліції столичного главку НПУ, котрий забезпечував не тільки ліквідацію «чужих» місць розпусти, а й вербування дівчат з них на роботу в своїх «салонах». Також він створив ще одну мережу, яка працювала вже на нього особисто.

На задоволенні елементарних сексуальних потреб платоспроможних киян організація не зупинилася. «Філіали» відкривалися в інших містах країни. Також одним з напрямків діяльності організованого злочинного угруповання стали елітні ескорт-послуги як в Україні, так і за кордоном. Задля цього «бос» активно «кошмарив» сутенерів, що займалися цим, насилаючи на них своїх підлеглих. І, щоб уникнути кримінальної відповідальності, тим доводилося працювати на нього.

У секс-робітниці набирали тільки повнолітніх — дівчат 18−30 років з вразливим психоемоційним станом. Задля цього була створена мережа спеціалізованих груп у соцмережах та месенджерах, де кандидаткам пропонувалася високооплачувана робота з поїздками по Україні та за кордон. За ніч роботи повії клієнти сплачували від 500 до 10 тисяч доларів, більша частина з яких надходила до кишень організаторів секс-мережі. Їхні щомісячні прибутки становили більше 50 мільйонів гривень, повідомили у Службі безпеки України.

В ході слідчих дій співробітники Служби безпеки та прокуратури провели понад 30 обшуків у борделях, житлі учасників ОЗУ та в адміністративних будівлях Національної поліції України. 15 фігурантів справи затримані — в тому числі заступник начальника Департаменту міграційної поліції та начальник управління міграційної поліції Києва. Їм оголошені підозри у створенні злочинної організації та будинків розпусти й сутенерстві. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Також підозри оголошені ще кільком фігурантам.

Досудове розслідування веде ДБР за оперативного супроводу СБУ та процесуального керівництва прокуратури Києва. Правоохоронці вважають, що число підозрюваних та затриманих значно виросте.

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Фото зі сторінок в соцмережах СБУ та Київської міської прокуратури

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